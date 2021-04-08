美國聯準會重申其鴿派立場不變，隔夜標普500指數再創歷史收盤新高，但受到科技股波動影響，周四香港股市開低，但隨後反彈走高，目前恆生指數漲0.5%，為28797.46點。國企股(H股)目前跌0.14%，為11055.34點。
聯準會發布的3月會議記錄指出，在經濟達到就業最大化與通膨升至2%或略高於2%目標之前，央行將繼續為經濟提供支持。
恆生科技股開低0.9%後反彈，目前上漲0.61%。
騰訊遭大股東折價減持逾5%，早盤開跌2.5%，目前跌幅縮小，暫報下跌1%。
其他重量級科技股亦見跌幅收斂，美團開跌1.51%，目前跌0.4%；京東開跌逾2%，目前跌1.2%。
友邦獲大摩大幅調升目標價，股價應聲勁揚3.3%，為大盤帶來支撐。
創科漲逾4%，在藍籌股中表現最佳。
中煤能源獲利報喜，開盤大漲11.45%，目前漲逾6%。
(時報資訊)
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