台積電(2330)、鴻海(2317)等大型股休息，不過，大立光(3008)等光學族群接棒，中小型股人氣活絡，指數今天開低後盤中拉高，以16870點再創史上新高，預估成交金額放大至3800億元左右。

分析師指出，目前處於3月營收公布期間，目前觀察，在景氣持續回溫，多數3月營收表現延續去年第4季以來強勁走勢，對股價有相當大的加分效果。今年盤中上市漲停家數突破30家，上櫃也達到20家，上漲家數遠高於下跌家數，顯示盤面多頭氣氛相當熱絡。

台股3月下旬站上各均線上後，隨後16579點的史上新高突破，指數一路沿5日均線向上，續創史上新高，連同今日有望K線連四紅表現，近期只要大盤仍守穩在短期均線之上，預期個別股仍有不錯的表現機會。

IMF將2021年全球經濟成長增速上修為6％，預測值的上調反映了2021年下半年預計出現疫苗驅動的經濟復甦，顯示今年經濟狀況目前仍維持樂觀，整體來看，上半年股市在基本面無虞下，仍是偏多看待。

(時報資訊)