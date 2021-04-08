拜登政府日前正式提出8年共2.25兆美元基礎建設計畫，將投資交通、再生能源、製造業與對抗氣候變遷。凱基投顧認為拜登的2.25兆美元基礎建設方案對台廠的受惠情況可從「傳統基礎建設」、「新型基礎建設」、「乾淨能源」等三大主軸來選股。

凱基投顧說明，「傳統基礎建設」部分將因造橋、鋪路而帶動塑化、鋼鐵、水泥等原物料類股的新增需求。「新型基礎建設」將因更新寬頻網路與基地台設備而帶動網通、半導體、半導體設備、工業自動化的需求。「乾淨能源」部分，拜登將計畫廣泛設置汽車充電站、促進電動車普及化、電網更新，以及在全美部署公用事業規模級電池儲能設備下，在美國市場布局的電動車、太陽能、風電、儲能等綠能相關供應鏈將因此受惠。

另外，為籌措擴大財政資金，拜登政府也計畫調高美國企業所得稅率，最高邊際稅率將從目前的21%提高至28%；估計若美國企業所得稅率由21%提升至28%，將使S&P500成分股的企業獲利減損11%，其中科技股更因此減損14%。若美國科技業獲利減損將可能降低資本支出，也將影響台廠相關供應鏈。但前提是本次拜登2兆美元以上的基礎建設方案必須經由國會通過，拜登的企業增稅政策也必須經過國會的核准，就目前美國兩黨的政治生態來看，今年底之前欲過關的機率並不高。

在美股方面近期公債殖利率走高導致成長股重挫，市場甚至有高利率即將戳破股市泡沫的論調。凱基投顧認為近期成長股重挫只因在短期經濟前景改善下，市場轉而押注立即受惠景氣復甦的價值股，只是大類股輪動，而非空頭的開始。同時凱基投顧也觀察到因經濟復甦、疫情緩解，使得投資人更偏好「現在」的題材，而不是「未來」；對投資人而言，現在轉向投資傳統產業的價值股可以立即受惠於景氣轉佳，高成長股已經不那麼吸引人。建議應買入仍未回到前高的類股，而較中性看待已經創新高的類股。其中，價值股中的能源類股較有落後補漲空間，而銀行類股則是具有公債殖利率走升的利多題材。

(時報資訊)