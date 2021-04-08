中天(4128)集團跨入細胞治療領域，醫藥領域拼圖完成，不過，多頭並未領情，中天及合一(4743)盤中壓低整理，股價跌幅約1~2%左右。

中天(4128)集團旗下鑽石生技投資及合一(4743)參力主全球前十大臍帶血細胞儲孝與細胞治療的美商StemCyte International Ltd.(永生細胞)2021年的現金增資，永生增資後資本額達13.5億元，而中天集團對永生持股合併為30.15%，成為最大法人股東。

中天生技集團擁有蛋白質新藥、核酸新藥、植物新藥、醣類新藥等開發能力，目前集團已開發3項新藥成功上市。這回跨入細胞治療領域，在醫藥領域拚圖完成，未來將積極協助永生擴大細胞治療的發展。

永生細胞是全球前十大臍帶血細胞儲存與細胞治療的生技公司，美國、印度及台灣皆有營運據點，是少數同時具備公庫與私庫臍帶向的臨床應用，與開發細胞治療新藥的生技公司。永生細胞治療新藥MC001，為全球第一個應用於治療下肢脊髓損傷的異體細胞新藥，已於人體臨床實驗看到顯著成效。MC001已通過美國FDA核准進行二期臨床試驗，也是第一個通過FDA核准，以異體細胞直接注射患部方式，治療脊椎損傷癱瘓的幹細胞提取新藥。目前正在向台灣TFDA提出二期臨床試驗申請。

(時報資訊)