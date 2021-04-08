25歲歐陽妮妮與32歲男星張書豪2018年拍攝《腦波小姐》傳出假戲真做，張書豪疑手滑曬出歐陽娣娣傳給他的生日祝福，要求他「快點把姐姐娶回家」，張書豪自己又說：「真的很開心愛上姊姊然後多了你們」，疑準備當娜娜和娣娣的姊夫，今(8日)媒體報導，3年過去，張書豪和歐陽妮妮依舊甜蜜蜜，被讀者直擊約會十指緊扣。

2018年歐陽妮妮跟張書豪傳出緋聞，兩人始終不認，隔年張書豪過生日，曬出疑似跟歐陽娣娣的對話紀錄，對方說：「跟姊姊甜甜蜜蜜」、「快點把姊姊娶回家」、「希望還可以跟你過好多次生日」、「等我交到男友，我們三個各自和男朋友，帶著媽媽出去玩」。

網友直擊歐陽妮妮日前和張書豪現身大直。（圖／中時資料照片）

張書豪當時稱呼對方「謝謝我的寶貝小妹」，並表示很開心愛上對方的姊姊，然後跟大家認識，截圖一出後引發眾人聯想是張書豪和歐陽娣娣的對話，也間接公開認戀歐陽妮妮，而張書豪發現後火速刪文，有人在IG問他：「前幾天刪掉的文是不小心發在粉絲專頁嗎？感覺一開始是要發在個人臉書」，張書豪則說：「你好聰明，懶得解釋是因為真的手滑但不會有人信哈哈哈哈哈」。

據《三立新聞網》報導，民眾直擊歐陽妮妮、張書豪4日現身大直參加「WNBF世界自然健美協會」，替男方好友、健身房老闆許家豪打氣，民眾指出看到兩人各自從廁所出來後就牽緊緊，直到張書豪要跟朋友打招呼才暫時鬆手，兩人互動有如一般情侶，求證張書豪公司，對方表示就是藝人私事，彼此是好友，至於是否好事近，經紀人沒把話說死，只說就是個性合得來的好朋友。

(中時新聞網)