美國參議院商務委員會將於美東時間下週三（14日）就一項兩黨共同發起的議案舉行聽證會，旨在加強美國的技術研發努力，以因應來自中國的競爭。該項於2020年首次提出的議案名為「無盡邊疆法」（EFA, Endless Frontier Act），呼籲在5年內撥款1,100億美元來推進美國的科技技術。

參議院商務委員會主席Maria Cantwell表示，聽證會將提及強化美國創新生態系統的可能行動，包括增加國家科學基金會（National Science Foundation）經費；促進科學、技術、工程與數學（STEM）方面的成長與多元化；改善技術轉移；以及對區域性的創新中心進行投資。

議案共同發起人、參議院民主黨領袖舒默上個月表示，議案旨在增強美國競爭力，以應對來自全球與日俱增的經濟威脅，特別是來自中共的威脅。

另據美國國會山報報導，美國商務部部長雷蒙多美東時間7日在白宮例行記者會上表示，有關拜登政府將如何解決涉及中國公司華為、TikTok問題的評估仍在進行。她表示，美國總統國家安全事務助理蘇利文目前正對這兩家公司及其他涉中議題進行評估。

(工商 )