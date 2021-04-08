打房後遺症來了，據專業市調機構今（8）日的最新調查顯示，首季建商推案動作已紛紛偃兵息鼓，預售屋推案量先龜縮，單季大減達三成。住展雜誌研發長何世昌表示，受到打房政策密集出籠所衝擊，建商紛紛暫避鋒芒，使得Q1推案量衰退。

據住展雜誌統計，今年Q1北台灣新成屋、預售屋推案量約為 2,359.46億元，季減1,106.64億元、季減幅高達約31.9％；若與去年同期相比，則減約461.37億元、年減幅約16.4％。

何世昌表示，今年首季新建案推案量銳減，透露出建商對於政府打房的擔憂、以及迴避打房鋒芒的作為相當地明顯。何世昌分析，多數建商本著民不與官鬥的原則，表面上對打房措施並未多作評論，但實際上已調整推案腳步來因應市場變化。住展調查發現，最近大型重劃區推案攻勢，紛紛熄火。其中以桃市，量急縮最明顯。

調查指出，北台灣各縣市中，以桃園市衰退幅度最為劇烈，Q1推案量近444億元，比去年同期大減2百餘億元，年減幅高達三成四。另外，台北市Q1推案量約647億元，年減約2百億元、年減幅約二成三。新北市推案量不到9百億元，年減幅近一成。至於宜蘭、基隆與新竹， Q1推案量都呈現正成長。

何世昌認為，雖然Q1北台灣新建案供給量縮，但籌備中的建案再延有限，遲早得推出，預期Q2將會爆量演出。至於房地合一稅新制將預售屋納入課稅範圍，何世昌預期，將使得建商推案意願逐漸降低，長線來看預售屋供給量將因此而減少。

不過，如今因房地合一稅將讓市場供給量縮，7月新制上路後恐會出現供給緊俏的狀況，反而容易助漲房價，房市意外被「補血」、躲過爆量危機，多頭好時光恐怕還沒結束。

(工商 )