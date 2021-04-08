美中持續對抗，台海情勢仍危險。對此，民進黨前主席許信良弟弟、前民進黨立委許國泰直言：「台灣沒有能力跟大陸敵對。」因為台灣每年外匯存底從大陸賺最多，兩岸關係還是必須要融洽一點，且一旦中美戰爭就是世界大戰，甚至會讓世界毀滅，沒有任何國家可以忍受，所以必須小心謹慎，尤其是台灣。

許國泰今日（8）接受香港媒體《中評社》訪問表示，任何強國面臨挑戰都會緊張，甚至欲除之而後快，這是個很簡單的道理，但有美國學者發現，愈是封鎖、打壓中國，愈加速了中國研發速度，這點從核武、高速鐵路到華為5G科技都是例子；如今大陸高鐵早已是全球規模最大的高速鐵路，西方國家想要限制中國發展，但在地球村的時代下，高鐵技術跟5G又豈能限制得住？大家本就該相互合作、相互增利。

許國泰警告，中美持續對抗最怕就是發生戰爭，這兩大國一旦發生戰爭就是世界大戰，甚至恐有世界毀滅之危，這種狀況沒有任何國家能忍受，故不可不慎，特別是台灣。

不僅如此，許國泰更坦言，台灣沒有必要跟大陸敵對，因為台灣靠大陸做很多生意，甚至每年外匯存底從大陸賺最多。他常講一個笑話：「一個老闆付你那麼高的薪水，你天天在罵他，不修理你才怪。」當然可以有骨氣不跟大陸做生意，那要去跟誰做生意？美國嗎？但美國過去不斷拿「301法案」刁難台灣，生意場上都是唯利是圖，很殘酷的。許強調，兩岸關係還是要融洽一點，無論是敵是友都一樣；若是敵人，更應多表關心方能化解仇恨，排斥大陸就與之敵對，這是無能政府才做的事。

(中時新聞網)