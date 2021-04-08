興華高中足球隊教練陳裕彬（左）從國小就帶著球員練球至今。（謝明俊攝）

頭份興華高中足球隊在校長胡文生（右二）全力支持下，近日再奪下全中運5人制足賽亞軍。（謝明俊攝）

頭份興華高中足球隊目前有5名球員進入國家U20培訓隊，由左至由為：楊凱元、黃威棋、溫秉、吳承軒、魏豊勝。（謝明俊攝）

興華高中足球隊11名球員希望能繼續在同一所大學踢球。（謝明俊攝）

苗栗頭份興華高中足球隊，日前再度奪下全國中等學校運動會5人制比賽亞軍，球隊11名球員，都是從國小就開始，跟著教練陳裕彬一起練球，養成兄弟般的鋼鐵感情，目前隊上有5人已獲選國家U20培訓隊，除了希望能代表國家出國爭光外，更期望11人能進同一所大學繼續一起踢球。

興華高中足球隊在近1年來四處征戰，戰績輝煌，除了去年首度拿下台灣金控體育署5人制足球錦標賽冠軍外，也拿下苗栗縣縣長盃室內5人制足球錦標賽金牌，已成了眾所囑目的冠軍球隊，因此，在這次參加全中運比賽，興華高中與嘉義民雄商工、台中青年中學等足球名校，都成了「眾矢之的」，各隊莫不將興華高中當成假想敵，相盡各種辦法來克制。

果不其然，興華高中在分組預算中，一路過關斬將，在全國1百多個學校中脫穎而出，與青年中學一起打進冠軍賽，民雄商工這次落到3、4名之爭，興華高中的賽運不好，主力射手黃威棋竟然在前一場比賽拿到第2張黃牌而遭禁賽，無法參加冠軍賽，最後以4比零落敗，拿下亞軍。

由於球隊全部11名球員，都只是高2學生，所以球員並不氣餒，在本來的比賽還有機會表現，而興華高中足球隊11人從國小就開始一起踢球，11人為了能一起踢球，設法一起升進頭份建國國中，再一同升進興華高中，同為苗栗青年的教練陳裕彬，更是從體大1年級就自動教他們練球，每周4天從林口來回苗栗教球，培養出鋼鐵般的師生情，精彩感人的過程，有如歐美勵志球賽電影。

興華高中足球隊員在陳裕彬的細心呵護下，高1就展露頭角，有3名球員被挑中進入國家U20培訓隊，到左營和全國足球菁英一起培訓，守門員溫秉樑回憶第1次進國家培訓隊的心情有點怕怕的，隊上最菜的就是他，要跟大1的學長一起踢球，挑戰壓力相當大。

隨著球隊表現愈來愈強，目前已有5人入選國家培訓隊，隊員們除了希望其它隊員也能一起進入培訓隊，未來代表國家出國爭光。並且，11名球員都希望能有機會再進入同一所大學，再創佳績。

只是，足球隊在打下這麼優秀戰績的同時，校長胡文生經常為了球隊訓練、比賽的經費四處奔走，尤其是隊員最重要的賽鞋，目前都是球員自費購置，地方人士獲悉後，也希望苗栗縣內各界能全力支持這支苗栗子弟球隊。

(中時 )