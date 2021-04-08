在Facebook、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等科技業巨頭紛紛確定年中開發者大會的舉辦時間後，Google也終於揭曉了I/O 2021的時間與形式。不出意外，今年度Google I/O在疫情下將在5/18-5/20線上會議的方式舉行，免費向全球開發者開放，現已可註冊！
受到疫情影響，Google在2020年並沒有以任何形式舉行I/O開發者大會，不過Android團隊在夏季末舉行了多場線上活動，藉以分享Android 11的最新特性。今年，Google I/O 2021則預計將迎來Android 12系統的beta版，可供開發者與加入beta計畫的用戶進行測試，以在正式推出之前，提供更為完整的內容。
根據《Android Authority》網站報導，Android 12可能會加入一個全新、可基於桌布而變化的主題（theme）系統，能大幅度提升Android系統的「顏值」。此外，先前已有消息指出，Android 12也將看齊蘋果iOS 14(2020年秋季推出），在隱私防護上更為加強，也就是說若有app調用攝影機、麥克風等可能會錄製使用者影像、聲音的機制，Android系統可能會跳出通知、或者在通知欄顯示特定燈號，向使用者發出提示！
當然除了Android系統的最新更新之外，在AI（人工智慧）與機器學習（Machine Learning）領域的進展，也是近幾年來Google I/O所強調的重點。Google旗下產品當前已經全面導入AI與機器學習的階段性成果，更提升產品的性能。此外，在疫情陰霾尚未退去，混合工作模式逐漸成為新常態的轉變下，Google Workspace所能為團隊協作帶來的新功能，或許也有機會成為會中焦點。
(科技)
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