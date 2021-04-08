道奇隊新王牌賽揚獎投手包爾(Trevor Bauer)今天掛帥先發，但不幸以3：4敗給運動家隊，不過其實他表現已經非常優秀了！今天他對運動家投6.2局僅被敲3支安打失2分，包括對手的一發陽春砲，總計投出10次三振、1次保送，7局在球隊3：2領先時退場，保有勝投資格。

With great Bauer comes great responsibility. pic.twitter.com/IWuXqxLr6S — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 7, 2021

但不料比賽到了9局下半，道奇隊推出終結者簡森(Kenley Jansen)上場救援，沒想到他竟然沒把握住領先優勢，被追平成3：3進入延長賽，10局再被敲一分，最終道奇隊以3：4抱憾輸給運動家隊，而簡森也把包爾的勝投搞砸，可惜了包爾今天的好表現。

兩隊今天可說是強弱對決，道奇開季前7場客場之旅以5勝2敗坐收，而運動家則是開季6連敗，以氣勢來說道奇非常有機會搶下這一勝，無奈還是在延長賽以1分差敗下陣來。

去年道奇才剛拿下世界大賽冠軍，也趁氣勢正旺的時候進行大補強，簽下新科國聯塞揚投手包爾，30歲的他去年在縮水季繳出防禦率1.73、73局送出100次三振成績，在塞揚票選擊敗達比修有，另外他也有豐富的季後賽資歷，生涯累積11場季後賽出賽，相信他以後仍是道奇隊倚賴的大將之一！

(中時新聞網)