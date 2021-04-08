「鐵路行車安全改善六年計畫」流標廢標率達6成。（國民黨提供）

國民黨今天開記者會羅列行政院長蘇貞昌四大罪狀，要求蘇貞昌負起政治責任。內政部前部長李鴻源日前指出，現行政府公共工程多採最低標，是導致現行工程品質嚴重不佳主因。國民黨文傳會副主委黃子哲便指出，「鐵路行車安全改善六年計畫」，流標跟廢標率竟然平均高達6成。

李鴻源日前指出，政府公共工程標案劣幣逐良幣，對有工程專業政府單位還好，但非工程單位，愈是公家工程品質愈爛；政府標案因最低標文化，得標廠商與政府或民代關係一定非常好，讓承辦人壓力非常大，結果常得標後做一半就要追加預算，到後面很難監督。

對此，黃子哲去查出「鐵路行車安全改善六年計畫」近幾年招標狀況，2015年至今，平均流標、廢標率差不多有6成左右。黃認為，其他標案可以有流標等狀況，但是攸關百姓生命安全的標案，能這樣一直流標、廢標嗎？這些狀況蔡英文總統、蘇貞昌、交通部長林佳龍會看不到嗎？是看不到還是因為漠不關心？

國民黨文傳會主委王育敏也列出蘇貞昌四大罪狀，包括任內強治限定最低標，導致弊病叢生；不成立台鐵改革推動小組；漠視台鐵總體檢報告，一直都不核定；最後，台鐵局長懸缺3個月，是不是因為派系鬥爭，林佳龍提的人選，蘇貞昌為什麼沒有同意？中華民國找不到一個人來當台鐵局長？

黃子哲也批評蘇貞昌是「顢頇無能、戀棧官位」，已經不是「有政府會做事」而是「有政府會出事」，蘇貞昌至今沒道歉的心意，更遑論要他辭職。

黃也呼籲蔡總統應該公開向國民道歉，日本跟南韓過去發生列車重大事故，無論是2005年時任首相小泉純一郎道過歉，2018年南韓總統文在寅也跟國民道歉，現在卻是綠營跟1450網軍在護航蔡英文，說蔡英文管不到台鐵不要無限上綱，但蔡英文在2006年就被指派當過台鐵改革小組召集人，蔡英文不可能對台鐵一無所悉，而她上台擔任總統5年到現在，到底做了什麼？

對於蔡總統說不要懷疑政府改革台鐵的決心，王育敏也批評這是「文青式」的回應，這句話人民聽了不痛不癢，蔡英文已經上任5年了，不是第一年才上任，但是至今到底做了什麼？台鐵財務虧損越來越糟，台鐵死傷事故在她任內創下歷任新高，所謂改革到底成績在哪？

(中時 )