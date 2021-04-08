台灣港務公司8日表示，高雄港七號碼頭新進駐「HOLO PARK映像鹽埕」廣場，打造整條「懷舊復古商店街」，以及全球首座7D浮空劇院，近日正式開幕，要讓消費者一邊懷念鹽埕老街風華，一邊體驗高科技帶來不同的感官享受。

港務公司指出，台灣港務公司致力推動高雄舊港區活化轉型，旗下轉投資事業高雄港區土地開發公司，積極開發高雄港蓬萊港區，攜手光禹國際數位娛樂開發公司，軟硬體耗資逾1.2億元，於大港橋旁創建「HOLO PARK映像鹽埕」，重現舊鹽埕老街，其中最受矚目的是全球第一座7D浮空劇院，包含看、聽、觸、聞、動、口和心，七項不同感知同時到位。

港務公司說，「HOLO PARK映像鹽埕」佈置的50年代高雄老街，復古招牌營造出十足的懷舊感，並重現高雄人記憶裡的「大舞台戲院」，劇院採用光禹公司獨家開發的浮空投影技術（hologram），取代群體真人表演，結合在地特色帶來首發歌舞鉅片「大美港都-記憶鑰匙」，以天真少女HOLO遇見七艦隊謎樣水兵PARK為主題的愛情故事，將帶來全新的體驗。

港務公司指出，懷舊商店街的商店街景也十分吸晴，不僅有台味復古彈珠台、雞蛋糕等古早味，也有異國美食、美式餐車、西班牙料理、BBQ烤肉、義式手作冰淇淋等，特色餐飲應有盡有。

該公司說，消費者也可搭乘「高港小火車」輕鬆遊覽高雄港，途經大港橋、高港水花園、香蕉棚、棧貳庫，重溫昔日海陸聯運樞紐的百年港灣城市風華。

台灣港務公司表示，透過高雄港區土地開發公司積極引進業者共同合作，開發蓬萊商港區成為文創發聲地，引進7D浮空劇院等全新產業，並帶動相關產業在高雄落地生根，以文創經濟力超越過去的工業經濟力，吸引更多觀光人潮，成為高雄的另一個亮點產業

(工商 )