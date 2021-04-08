櫃買中心8日表示，聯寶電子（6821）在8日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。
根據櫃買中心資料顯示，聯寶電子成立於1988年9月間，董事長兼總經理為譚明珠，主要經營業務是：磁性元件（XDSL、LAN、PMT、CMC及OTHER TRANSFORMERS）、智慧模組（物聯網智慧控制模組、智慧電源模組及電源供應器）等，送件時資本額為2億8,000萬元。
聯寶電子2020年業績，營收4億3,765萬元，稅前盈餘2,917萬元，稅後盈餘2,693萬元，每股盈餘0.96元。
(工商 )
櫃買中心8日表示，聯寶電子（6821）在8日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。
根據櫃買中心資料顯示，聯寶電子成立於1988年9月間，董事長兼總經理為譚明珠，主要經營業務是：磁性元件（XDSL、LAN、PMT、CMC及OTHER TRANSFORMERS）、智慧模組（物聯網智慧控制模組、智慧電源模組及電源供應器）等，送件時資本額為2億8,000萬元。
聯寶電子2020年業績，營收4億3,765萬元，稅前盈餘2,917萬元，稅後盈餘2,693萬元，每股盈餘0.96元。
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