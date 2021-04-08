美國費城半導體指數7日漲0.01％，但台積電ADR則大跌2.08％，半導體雙雄8日股價表現不同調，聯發科（2454）連續第三天觸及千元以上價位，持續奪「千金」大位，10點半過最高衝上1,005元上漲7元，但台積電（2330）受ADR大跌拖累，早盤一度壓回至603元大跌7元，並摜破季線約在607元價位。

台積電即將於下周四（15日）召開法說會，即使近來利多頻傳，包括旗下采鈺登興櫃，股價奪下興櫃王，台積電上修5奈米產能規劃，法人圈遍預估今年每股將賺23元，明年更將上探26元，不過，股價卻開始出現上檔壓力沈重，反彈量能不足，顯示市場追高力道不足。

台積電近日反彈越過季線後，在610元以上顯得壓力不輕，今日跌破季線後回到季線附近整理，市場關注台積電近日即將公布的3月營收表現，目前法人普遍預估可望逾1成的年增，但可能小幅季減。

聯發科挑戰千金地位企圖強，近日利多頻傳，包括將攜手三星進軍量子電視，4G晶片首度打入蘋果供應鏈，外資也看好聯發科第二季營運成長動能，紛紛調高目標價。不過，外資近來忽買忽賣，有時單日買賣超都各在數百張至千張，顯示外資操作動向不一，投信則是連8日買超，合計買超約2,500多張。

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