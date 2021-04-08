太魯閣出軌事故奪走50條生命，多數都為花東人，宜蘭副縣長林建榮、花蓮縣長徐榛蔚及台東縣長饒慶鈴3人今早來到花蓮殯儀館，為無辜亡魂祈福與哀悼。徐榛蔚怒批，前瞻計畫在東部軌道建置上，只花了3100萬，與整體預算不成比例，事故發生後，期待中央能給東部人一條安全回家的路，別再讓憾事重複上演，「我們真的不要如果」。

宜花東3縣首長今早10時許抵達花蓮殯儀館，3人先行至靈堂上香鞠躬，弔唁太魯閣事故亡魂，也慰問在場工作人員，感謝眾人為台灣付出。徐榛蔚說，今天與其他東部首長抵達靈堂，惜情相當悲痛，她過去曾數度與蔡英文總統、賴清德副總統呼籲，東台灣需要遠觀、全盤的交通規畫，給東部人一條安全回家的路，好好討論鐵道安全，別讓死傷如此慘重。

宜花東3縣首長今早10時許抵達花蓮殯儀館，3人先行至靈堂上香鞠躬，弔唁太魯閣事故亡魂，也慰問在場工作人員，感謝眾人為台灣付出。

徐榛蔚回顧，前瞻基礎建設1.0公布時，軌道工程預算足足有2000億，1月份通過的前瞻2.0中，共通過401億9000多萬，一期二期加起來有2300多億，其中東海岸的鐵軌在一期裡面，除了1.0第1期的100萬、第2期的3000萬，到2.0的6億多，「我想現在執行到的只是3100萬。」倘若蘇花高、蘇花改能完成，會有那麼多人喪生在蘇花公路上嗎？

「我們東部人不是沒有聲音。」徐榛蔚說，東部人有風度、有修養，希望中央能在事故發生後，好好重新正視東部通行安全，給人民一條安全回家的路，有更多回家的交通選項，不要再讓憾事發生，東部人不要再有「如果」。

饒慶鈴悲憤指出，東部人是用生命在回家，3年前普悠瑪事故奪走18條人命，不到3年時間又再奪走50條，高度依賴鐵路作為對外交通的東部人，不但不容易買到票，上車後還不一定能成功回家，即使改走公路也相當危險，她要呼籲所有肩負相關責任的人，別再將責任甩鍋，應正視此事嚴重事故帶來的反思。

「還要我們做多少次的頭七法會？」饒慶鈴哽咽說道，罹難者中大多都是年輕人，這些人為何要買站票，因為車票一票難求，有太多人想要回家，但前瞻計畫的預算中，卻僅給東部鐵道少少預算，目前還無法全線雙軌和電氣化，未落實行的正義，但這些年輕生命不該這麼早就結束，東部人也愛台灣，也想要安全回家。

宜蘭縣長林姿妙因外縣市同鄉會參訪未到，改派副縣長林建榮代表，林表示，縣府對此次事故感到相當哀痛，也向罹難者致上最大慰問，宜蘭目前已有高速公路，期望未來高鐵規畫能盡快定案，讓交通更加順暢。

此外，有媒體問道，交通部次長王國材被問到不良廠商李義祥為何可投標時，他表示是因「地方未通報」，被質疑是甩鍋地方。徐榛蔚表示，此次事故是全國數一數二大的交通憾事，中央應扛起責任，而非怪東怪西，才是負責任的表現，至於立委高虹安批為何違法廠商可一標再標，徐則說，花蓮縣府已在2013年向義祥工業社提告，今年2月判決確認。

(中時 )