抗議中火3號燃煤機組重啟的中部環團，在記者會開始時先默哀台鐵受難者及中火例年的難以數計空汙受難者。（陳世宗攝）

台中火力發電廠日前重啟3號燃煤機組，引爆中央與地方燃煤大戰煙硝再起。 台灣健康空氣行動聯盟等中部環團8日連袂在台中市議會前舉行記者會。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師批評，環保署長張子敬違逆反煤民意，「縱火」妄為，無煤之父蘇揆不應包庇；環團還上演「強推燃煤火坑」行動劇後，齊聲高喊「中火高碳排、台灣沒未來、張子敬下台」！

抗議中火3號燃煤機組重啟的中部環團，在記者會開始時先默哀台鐵受難者及中火例年的難以數計空汙受難者。行動劇抨擊曾任12年台電常務董事的環署長的張子敬，違逆反煤民意；強推台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、行政院長蘇貞昌及電廠所在地的立委陳柏惟入火坑。

葉光芃指出，上週政府宣佈電價6連凍，全面執政的民進黨等於向全世界宣告台灣不缺電？但中火卻重啟3號燃煤機組，重返高碳排高汙染的增煤趨勢；這是台電能源轉型大挫敗，專責減碳減空汙的環保署長張子敬，長達12年期間以副署長兼任台電常務董事，應該負起最大政治責任。

行動劇抨擊環署長的張子敬，強推台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、行政院蘇貞昌及電廠所在地的立委陳柏惟入火坑。（陳世宗攝）

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，台中火力發電廠是中部最大的燃煤空汙源，緊鄰的彰化縣就超過半年時間在它的下風處，居民健康影響首當其衝。蔡政府上台說把燃煤發電量減少，但從能源局的能源統計月報的「煤炭供給與消費」顯示總供給量若108年與107年66,513,183公噸則增加819,080公噸(81.9萬公噸)，若以民國98年59,055,051公噸比108年67,332,263公噸，則增加8,277,212公噸(827.7萬公噸)，同時也產出煤灰約165.5萬公噸。燃煤量都增加了，空汙真的改善的是在哪裡？！

要健康婆婆媽媽台中團石毓菁表示，中央於3／27日宣佈電價6連凍漲時，豈不知全國用電量正在增加，應及時調整電價，以增加節電誘因，不調漲工業電價來節電，反而重啟中火3號燃煤機組，豈不殺雞取卵？這意味水情不佳之際，電力部門不思用電需求端的管理，盡是討好工業用戶？今夏用電大增時，中火10部燃煤機組莫非又將火力全開？

葉光芃表示，中市去年撤銷中火2號、3號燃煤機組許可證，環署一度介入撤銷地方相關處分，形同護航大型固定汙染源，成了打壓地方減煤權的幫兇。如今中火3號燃煤機組重啟爭議，環署＂縱火＂故態復萌，又要甘為經濟部門打手；難道環保署將再度自我矮化為經濟部環保局，出賣其環境保護天職？

環團強調，希望台中市議會站出來，共同守護中部人的健康，一起監督中火減煤減炭救台灣！並高喊「中火增碳排、台灣沒未來，張子敬下台」。

(中時 )