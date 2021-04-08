台電核一廠傳出去年12月21日傳出有工人不慎挖破冷卻水管事故，險釀核災風險，新北核能安全監督委員會未被告知，事發後的兩次會議都未提到此事；新北市長侯友宜8日表示，台電資訊一定要公開透明，這部分做得不落實，呼籲台電把所有資訊清楚告訴新北市外也要跟全國說明，資訊公開透明才能確保核安。

核一廠目前正在除役，但包商去年12月21日卻在核一廠核島區的西南角挖斷了冷卻水管線，險釀核災。

侯友宜8日出席活動表示，核安永遠是新北最重要的事，新北有核一、核二廠，還有核四廠，三個核電廠安全最重要，目前核一往除役方向在做，希望2021年一號機就能夠停止運轉。

侯友宜說，新北市要求台電應該把所有資訊公開透明及時轉知地方，核安必須中央跟地方共同面對，要求台電把資訊說清楚更透明，讓新北市民更了解，讓我們即時掌握完整資訊，做好安全防護。

被問到事發後新北核能安全監督委員會開過兩次會議，卻對此事隻字未提，侯友宜說，台電這部分做得不夠落實，資訊公開透明才能確保核安。

(中時 )