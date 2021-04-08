因聯準會(Fed)主席鮑爾表示，公債殖利率上升是經濟成長增強的反映，並非是通膨壓力，因此減緩投資人對通膨提升的恐慌，且削弱黃金避險需求，使金價續跌；截至台北時間4月8日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌4.5美元，報每盎司1737.1美元。

5月白銀下跌0.142美元，報每盎司25.105美元。

7月白金上漲1.8美元，報每盎司1233.7美元。

6月鈀金上漲0.9美元，報每盎司2622美元。(商品行情網)

(時報資訊)