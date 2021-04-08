《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:262021/04/08 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因聯準會(Fed)主席鮑爾表示，公債殖利率上升是經濟成長增強的反映，並非是通膨壓力，因此減緩投資人對通膨提升的恐慌，且削弱黃金避險需求，使金價續跌；截至台北時間4月8日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金下跌4.5美元，報每盎司1737.1美元。 5月白銀下跌0.142美元，報每盎司25.105美元。 7月白金上漲1.8美元，報每盎司1233.7美元。 6月鈀金上漲0.9美元，報每盎司2622美元。(商品行情網) 《類股》中鋼5月盤價看連11漲 鋼鐵人好MAN 《國際油價》原油亞洲電子盤下跌 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #續跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》意興闌珊 KOSPI平盤遊走 11:432021/04/08 財經 《電子零件》Q1恐虧 飛宏仍獲特定買盤狂拉 12:342021/04/08 財經 《熱門族群》中揚光、邑錡亮紅燈 大立光反彈趕路 11:092021/04/08 財經 《類股》鋼市硬挺 鋼鐵人勇護盤 11:092021/04/08 財經 《國際產業》貝恩備妥8千億日圓 日立金屬待嫁女兒心 10:182021/04/08 財經 CVC提議 200億美元收購東芝 04:102021/04/08 全球財經 《日股》新冠疫情嚴峻 日經早盤嚇跌 11:262021/04/08 財經 《美股掃瞄》聯準會放鴿 標普再創新高 09:102021/04/08 財經 台股開低 台積電見604元跌6元失守季線 09:082021/04/08 財經 《商情》天氣擔憂 紐約棉花持續反彈 10:012021/04/08 財經 《商情》疫情擴大 亞洲橡膠期貨急跌 12:002021/04/08 財經 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 比特幣成陸金融武器？矽谷創投天王擔憂這件事發生 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 工商社論》美債殖利率走升拉響三大警報 - 財經要聞 - 工商時報 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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