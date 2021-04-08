據住展雜誌統計，今年Q1北台灣新成屋、預售屋推案量約為2,359.46億元，季減幅高達約31.9％；年減幅約16.4％。住展雜誌研發長何世昌表示，今年首季新建案推案量銳減，透露出建商對於政府打房的擔憂、以及迴避打房鋒芒的作為相當地明顯。大部份建商本著民不與官鬥的原則，表面上對打房措施並未多作評論，但實際上已調整推案腳步來因應市場變化

雖然Q1北台灣新建案供給量縮，但籌備中的建案再延有限，遲早得推出，預期Q2將會爆量演出。何世昌認為，而房地合一稅新制將預售屋納入課稅範圍，將逐漸降低建商推預售屋意願，長線來看預售屋供給量將因此而減少。原本若推案量持續二、三年大爆量，市場恐怕會因供過於求而反轉急墜，但如今因房地合一稅將讓市場供給量縮，7月新制上路後恐會出現供給緊俏的狀況，反而容易助漲房價，房市意外被「補血」、躲過爆量危機，多頭好時光恐怕還沒結束。

北台灣各縣市中，以桃園市衰退幅度最為劇烈，Q1推案量近444億元，年減幅高達3成4。何世昌指出，桃園推案量大減，主因與新興重劃區推案青黃不接有關。由於青埔特區、A7重劃區等，兩大重劃區Q1推案熄火，導致桃園整體案量快速緊縮；尤其A7的Q1案量更僅剩10億元左右，創下A7開發以來單季新低量。雖然桃園市Q1大幅量縮，但A7、青埔、中路、小檜溪與八德擴大等各大重劃區，線上均有許多籌備中的指標案即將開賣，預期Q2新案將還是會大舉放量。

除了桃園市之外，大台北地區推案量也連袂下滑。其中，台北市Q1推案量約647億元，年減約2百億元、年減幅約二成三。新北市推案量不到9百億元，年減幅近一成。

何世昌分析，北市Q1蛋黃區推案一片沉寂，僅南港區供給量飆至近3百億元最多；而在高壓環境之下，供給量大的地區建案銷售都非常低調。新北市Q1推案集中在三重二疏洪道和新店央北重劃區，這兩大重劃區推案量總合逾5百億元，占新北市Q1總案量一半以上。觀察大台北Q1房市，北市推案多在蛋白區，新北市則集中於重劃區，雙北市舊市區建案大多還在拔草測風向，等待政策塵埃落定再推出。

至於宜蘭、基隆與新竹地區，今年Q1推案量都呈現正成長。不過，基隆、宜蘭兩地推案量基期偏低，雖然年增幅高達約八成，但意義不大。

(時報資訊)