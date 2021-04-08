感測元件大廠光磊（2340）公告，將以6,000萬股為上限，辦理私募普通股，應募人為台灣日亞化；目前日亞化持股光磊約12%，若私募案順利完成，持股比重估計將倍增至24%，光磊期盼藉此引進日亞化的技術、人才、訂單，挹注光磊未來營運發展成長。今展開慶祝行情，股價上攻漲停。

另外，光磊3月營收為5.35億元，年增29.21%；第一季不淡，單季營收15.83億元，年增36.02%。

光磊昨（7）日公告，擬辦理私募增資案，並由既有的大股東台灣日亞化認股，私募張數以不超過6萬張股票、私募金額20億元以內為限。以光磊目前資本額37.9億元計算，股本將提升至43.9億元。

日亞化原持有光磊12%股權，據公司透露，持股17年以來，從未出脫持股，若加計這筆6,000萬股私募，日亞化集團合計對光磊的持股將攀升至24%。

光磊強調，日亞化不僅能為光磊帶來資金、人才以及訂單，更重要的是日亞化具有多項關鍵技術專利，雙方強強聯手，除能為股東創造最大利益外，還可以推升台灣產業升級，並且在台灣創造更多就業機會。

過去光磊就曾提出私募案，應募人同樣是日亞化，但由於部分股東認為此舉不但稀釋股權，而且恐圖利日方，因此私募案一直卡關，光磊持續不斷與主管機關溝通、討論，期盼與日亞化的策略性私募能順利完成。

光磊持續看好結合穿戴裝置的智慧健康管理商機、感測元件應用市場向車載、行動裝置、工業應用等領域擴大延伸，持續增加感測元件應用數量。

就第二季展望來看，光磊總經理黃年宏日前指出，第一季全產品線漲價10%至30%，營運可望受惠，第二季為傳統淡季，下半年則開始進入傳統旺季。另外，黃宏年表示，目前產能雖處於滿載的狀態，但對後疫情時代的景氣看法是以審慎保守的態度視之，原因是當疫苗施打疫情緩和之際，公司會再審視現行的需求是否是客戶的提前備料行為，也就是不確定重複下單是否是真的需求。另外，近期成本增加恐侵蝕光磊獲利。

(時報資訊)