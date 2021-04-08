高雄巿議會8日開議，台灣基進同步宣布成立監督小組，將每天監看議員問政以及輿情剪報，在會期結束後，提出類似10大糟糕問政票選或者總結出議員評鑑結果。對此藍、綠各黨團均回應，問政都是秉於職權、監督巿政。

台灣基進指出，上會期有不少議員表示失望，包括國民黨議員杯葛預算、延宕巿政，民進黨雖然是少數，卻也未甲動，捍衛巿民權益。因加開臨時會，花費上百萬，根本是薪水小偷，如果只想跑攤，應改名「跑攤員」。

對於黨籍議長曾麗燕涉及助理費案，台灣基進批評，國民黨噤聲，藍總召童燕珍回應，尊重司法，且偵查不公開，任何人被判有罪前，都不應該妄下定論，書記長黃紹庭則強調，案發後國民黨就有發聲明，不要混淆視聽。

民進黨團總召鄭光峰表示，高雄巿是朝小野大，上會期沒甲動是尊重在野黨的意見表述，跟效率沒有關係。如果熟悉議事廳應知道，甲動是用於議事表決，與其造成政治上的對立，執政黨寧願接受建言，而非祭出甲動。

(中時 )