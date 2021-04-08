台鐵408車次太魯閣號2日重大意外造成50人罹難、200多人輕重傷，震驚社會、各界傷痛。台東、花蓮、宜蘭縣3位首長於8日前往花蓮市殯儀館共同弔唁罹難者，並向家屬深致哀悼與慰問。饒慶鈴心痛表示，台鐵交通近年意外頻傳，距離2018年10月宜蘭的普悠瑪出軌案不到3年，兩場意外在東部已奪走共68條人命，因此東花宜3縣聯合提出嚴正聲明，請中央政府一定要痛下決心改革台鐵，讓東部鄉親有一條安全回家的路。

「東部人回家的路非常不容易」饒慶鈴表示，在西部有捷運、高鐵及高速公路作為主要運輸工具，但對於東部居民只有台鐵，台東人高度依賴台鐵為聯外交通，加上購票不易，一但搶到票又面臨是否能安全返家的風險；因此縣府一直努力與中央相關單位溝通，希望中央能多方面協助，解決台東對外交通不便的問題，儘早完成花東及南迴鐵路雙軌化，以提升運能。

饒慶鈴指出，當年普悠瑪出軌案發生後，交通部完成台鐵總體檢報告，144項改善建議，行政院表示目前已完成109項，然而台鐵的意外非但沒有減少，還與日俱增，死傷情況不斷增加，可見片面改革無法解決台鐵組織結構性的問題。台鐵制度僵化、長期不重視風險管理，但行政院提出台鐵的公司化改革幾十年，最後皆不了了之，大刀闊斧從體質上改革才是根本之道。

台東、花蓮、宜蘭3縣今日聯合提出嚴正聲明，請中央政府一定要痛下決心，立即根本改革台鐵，不再造成東部人性命犧牲。順利買到票、平安回到家，這是東部人行的正義。

(中時 )