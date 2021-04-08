國1驚悚影片 轎車下錯交流道直切主線 小黃撞上翻2圈側身插地（取自國道公路警察局臉書專頁）

國道1號在靠近台北交流道路段，日前因1輛白色轎車疑似因下錯交流道，逕自從外側慢車道，欲內切回主線道，導致後方計程車閃避不及、直接撞上；計程車遭撞後當場整車翻滾近2圈，側身著地插在地面上，左側車頭幾乎全毀，所幸駕駛送醫後無大礙；國道警察局分析，發生車禍主因是白車未注意後方車輛，兩車的速度差引發車禍。

國道公路警察局在臉書專頁公開1則影片表示，1輛白色轎車行駛在國道1號，駕駛先從內側車道逕自橫跨2線道到外側「出口專用」的外車道，在外車道行駛一段時間後，又再切回主線道，當切到中線道時，導致後方計程車閃避不及撞上；小黃被撞後，整個車體先是撞飛，接著整車翻滾2圈後側邊落地、立在馬路上。

計程車遭撞後當場整車翻滾近2圈，側身著地插在地面上，左側車頭幾乎全毀，所幸駕駛送醫後無大礙。（圖／翻攝自國道公路警察局臉書專頁）

警方事後曝光車體慘照，只見計程車左側車頭撞上白色轎車後，車頭幾乎全毀，整塊板金被撞飛，露出明顯的內部，輪胎也脫落；國道公路警察局則在臉書貼文表示，「有一種排隊叫做任性，排著排著就改變心意」，因為兩車速差造成變換車道時撞上，所幸計程車司機有繫好安全帶，事故後人無大礙，文中也叮囑駕駛「下錯交流道請迴轉再上來，變換車道請注意後方來車」。

國道公路警察局的臉書小編在留言處補充，出口專用車道是供出口車輛排隊及減速用，通常車速會比較緩慢，與主線車道速差非常大，有些車輛因為不耐久候會變換車道，有些是因為發現下錯交流道，就會直接變換回主線車道，這樣的行為是非常危險；許多網友則留言，「沒水準的駕駛人，應該安排去道路講習一年」、「總以為別人會讓他，果然釀禍了」、「白車真的很有事，雖然有打方向燈，但也應該要目測吧」。

(中時新聞網)