OPPO今 (8) 日推出旗下Reno5系列產品最新手機OPPO Reno5 Z，為Reno5系列增添生力軍，除選用聯發科Dimensity 800U八核心處理器，結合 7nm 超小5G晶片，還搭載OPPO獨家30W VOOC 閃充4.0，充電五分鐘即可持續通話2.9小時，Reno5 Z將於4月9日起開放預購，預購再加碼總價破8,000元限量豪禮，4月17日正式上市。

【OPPO Reno5 Z】

OPPO Reno5 Z維持Reno系列的極簡風格設計，擁有7.8mm超薄機身與173g重量，提供液態黑以及宇宙藍兩種顏色。晶亮的機身外觀以蝕刻工藝呈現漸變色彩，在不同的光線及角度下可嶄露出不同的光澤效果及面貌，俐落又唯美。

OPPO Reno5 Z擁有7.8mm與173g的超輕量機身，結合自然光線下的光澤效果，嶄露出極簡俐落的風格。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

螢幕方面，OPPO Reno5 Z搭載6.43吋AMOLED螢幕。此外，內建4310mAh大電池容量，更支援30W VOOC 閃充4.0，充電五分鐘即可通話2.9小時，不需帶行動充也能輕巧出門。

OPPO Reno5 Z擁有4800萬畫素主鏡頭及1600萬畫素前鏡頭，延續Reno5系列的影像拍攝基因，主打的雙重錄影功能，在OPPO Reno5 Z可同時開啟前後鏡頭，以雙重視角捕捉每一個精采畫面，留下珍貴的互動時刻。OPPO Reno5 Z也搭載豐富的攝錄功能，全新升級的AI錄影增強，結合「超級動態夜景」及「LIVE HDR」，從白天拍到黑夜都可清晰紀錄影像。此外，OPPO Reno5 Z支援超級錄影防手震，讓想要隨時紀錄家中最心愛毛小孩的消費者，也能一邊跑一邊拍攝，輕鬆留下穩定清晰的影像。

迎接5G新時代來臨，OPPO Reno5 Z搭載MediaTek Dimensity 800U的八核心5G處理器，更支援雙5G SIM卡，打造更高速的網路體驗。同時，OPPO獨家的ColorOS 11系統還優化了遊戲愛好者的體驗感受，讓玩家無論追劇、遊戲連線打怪都能享受流暢體驗。此外，透過「全沉浸模式」，玩家可盡情享受遊戲體驗，也不怕被打擾分心；也可開啟「遊戲彈出視窗通知」，不錯過任何重要通知。除此之外，OPPO Reno5 Z運用了360°環繞天線3.0技術，無論從哪一個角度握持手機，電信訊號都能夠維持穩定暢通，再也不怕在重要關頭時斷線，或是遠距通訊的訊號不穩。

OPPO Reno5 Z單機建議售價為NT$11,990元，為回饋消費者將於全通路進行優惠活動，消費者可以更優惠的價格NT$10,990元入手OPPO Reno5 Z。網路通路部分，4月8日16:00起至4月16日15:59於OPPO網路商店與各大網路購物平台（PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網、udn買東西購物中心）預購，可獲限量Jo Malone香水 30ml不挑款一瓶（市價NT$2,550）；4月9日至4月16日期間，全台OPPO體驗店也推出獨家預購禮，凡預購即送出限量的Fujitek 富士電通變頻勁道筋膜槍（市價NT$1,880）等最高總價8,000元預購豪禮！再於指定活動頁面完成登錄，享12個月螢幕意外保障。於兩者通路預購者，皆可獲6個月延長保固，以上贈品數量有限，送完為止。

同時，為歡慶Reno5全系列到齊，許多經銷門市也響應推出優惠預購方案。如傑昇通信門市推出預購期間豪華大禮包組（市價NT$5,188）; 地標網通則在預購期間，推出OPPO Watch 41mm加購價NT$990(市價:5990元)，以上贈品數量有限，送完為止，詳情請洽各經銷門市。

【OPPO A54及OPPO A74 5G四月同步推出】

OPPO也預告將於4月下旬同步推出兩支A系列新手機，OPPO A54及OPPO A74 5G兩款產品。除為消費者帶來平價且實用的選擇，更祭出限時加價購活動，自4月17日至5月2日期間，至OPPO全台體驗店購買指定新機，即可用不到千元價格將OPPO Enco W31真無線藍牙耳機（市價NT$1,899）或OPPO Enco W11真無線藍牙耳機（市價NT$1,299）帶回家！

OPPO將於4月下旬同步推出兩支A系列新機，圖為OPPO A54示意圖（左）、A74 5G示意圖。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

除以上優惠活動，OPPO為了慶祝Reno5系列全員到齊，即將在信義區展開「讓愛，鏡在眼前」OPPO Reno5 Z新機上市快閃店活動，以花與鏡子的夢幻意象，打造新一代打卡熱點。只要至現場體驗Reno5 系列，或於現場至電商平台下單購機，將可分別獲得快閃店限定好禮。更多上市與活動相關詳情請鎖定OPPO Line官方帳號、OPPO網路商店與OPPO官方粉絲團。

(科技)