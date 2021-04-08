女星郁方和斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚近15年，育有2兒、1女，時常在臉書分享日常的她，近日分享老公過往在生活上發生的糗事，不僅引來一票網友留言，就連好友何如芸都直呼：「你們家好像神仙家庭」。

郁方透露當初坐月子的時候，請老公把麻油雞拿去微波爐加熱，沒想到竟提著不鏽鋼鍋直接放進微波爐，還好護士經過攔下，否則後果不堪設想，而老公事後竟跟她表示：「我現在才知道鐵鍋不能進微波爐耶」，此外有次領到一筆酬勞是張支票，當時去銀行時，跟老公表示支票要背書，沒想到竟被反問：「去銀行為什麼要背書？」這讓郁方表示：「這些小事平常有專人處理，老爺子不必經手，不知道支票要背書，也是合理的。」

萌夫事蹟（只是記錄大家不一定要留言） 🤪🤪🤪🤟 坐月子的時候，姐姐送來了麻油雞，我請老公幫我拿去微波爐加熱，老公提著不鏽鋼鍋直接放進微波爐，電光火石之間，剛好護士經過，搶救下來，老公回來跟我說：老婆！我現在才知道鐵鍋不能進微波爐耶！（我相信... 由好門媳婦的秘密生活郁小方發佈於 2021年4月7日 星期三

此外，有次住的飯店沒有咖啡機，只有耳掛式咖啡，當下泡了一杯給老公喝，這時婆婆表示也想來一杯，只見老公自告奮勇要親自去泡，沒想到眼見他直接把耳掛式咖啡像茶包般丟在熱水裡，讓婆婆喝完後滿臉疑惑表示：「這杯咖啡好淡」，這讓目睹整個過程的郁方，整個笑倒在地上。

對此，許多網友心有戚戚焉表示：「這樣的先生，應是不少吧！至少我家就有一個」、「您們家老爺娶到您很幸福，男人真的生活小白癡，我老公也是這樣」、「咖啡還好而已，我家老公把耳掛式咖啡剪開倒出來沖熱水」，就連好友何如芸也留言：「你們家好像神仙家庭喔，每天都好好笑」。

(中時新聞網)