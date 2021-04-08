國門不開、國際名廚進不來，飯店餐廳轉而攜手國內知名餐廳合作，邀請台灣在地名廚客座，交互交流並讓客人嘗新。〈168 PRIME〉敦化館即將於4月16日與4月17日兩天舉辦「Taste the world ． 道地與在地」美食餐會，邀請台中〈元YUAN〉餐廳主廚蕭淳元客座，與〈168 PRIME〉主廚Cage歐俊辰雙廚四手獻藝，餐會訂價午晚含Paring 4,800元+10％，晚餐含Paring 6,800元+10％。

Cage歐俊辰和蕭淳元同樣都是高雄餐旅大學畢業的高材生，但兩大烹調料理風格不同，Cage主攻當代精緻歐陸料理，他認為歐洲食材在高規格要求下除品質佳並且豐富多樣，在餐桌上具有不可取代的特色及風土滋味，所以他喜歡以各式異國元素展現繽紛。

蕭淳元則喜歡以台灣在地食材入饌，並以當代西式廚藝解構傳統台灣味，他對老家南投更充滿深厚情感，並在自家樓上闢了一菜園，種植各式香花與食用花卉，是一「自耕農主廚」，所以他演繹的菜餚中必有不同的食用花入饌，賞心悅目。

「168 PRIME X 元Yuan 客座餐會」標榜融合當季「進口」及「在地」食材，菜單呈現出兩位主廚獨特的料理風貌，把對中部家鄉的深厚感情化做餐桌上的美食，是這雙廚四手聯烹餐會的賣點與亮點。

餐會中將出現的特色菜餚〈上和園 雞腳凍派〉，是 Cage台中的回憶。Cage說自己每次回到家最懷念的就是「上和園」與「豐仁冰」。餐會一開場即獻上漂泊的游子對故鄉味的思念，Cage將毛豆仁鋪底，再放上充滿膠質的雞腳凍，及雞翅、雞肫層層堆疊製成Terrine的開胃小點，將濃濃的台中味製成傳統法式肉凍，就如同主廚的人生哲學：料理本就不該侷限於任何形式或國籍。

〈黑松露． 防風草． 巴西蘑菇．花園沙拉〉是〈元Yuan〉的招牌料理，蕭淳元將以初夏食材為主，用自家栽培約30多種的食用花、香草，及野菜，搭配帶有杏仁味的巴西蘑菇及防風草泥。稍微偏寒的時蔬，則加入南投的薑粉去寒，最後淋上初榨橄欖油、鹽花、胡椒、巴薩米可醋、香草油，變化十足。帶有酸、甜、苦、辣、鹹的風味，從第一口到最後一口都有不一樣的感受。

〈鹿兒島A5黑毛和牛菲力．榛果奶油白菜． 牛肉清湯〉是Cage與蕭淳元共同創作的主菜。 Cage以擅長的冷燻牛肉工法，再以168 PRIME爐碳烤A5黑毛和牛為主體，配菜由蕭淳元將萵苣碳烤表面，仍保留爽脆口感。再將芹菜頭搭配優格及檸檬製成爽口醬汁，撒上切碎的新鮮榛果增添口感。享用完主菜後，來份牛肉清湯，以牛骨、薑、花椒熬煮而成，如同日式料理般，餐後來碗清爽熱湯，頓時脾胃舒暢。

(工商 )