因應近年全球高科技產業強勁的成長需求，為搶攻半導體科技大廠建廠帶動上下游產業鏈所帶來的龐大商機，跟進台灣大客戶前往美國擴展市場，國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）集團8日宣布，已於亞利桑那州鳳凰城成立辦公室，積極爭取高科技產業相關工程服務。

中鼎集團早在2010年，就在休士頓成立美國子公司，以拓展美洲市場的煉油石化商機，並陸續承攬台塑美國廠、GCGV乙二醇全球最大陸上模組化統包工程等專案。

中鼎指出，集團業務遍及全球，是台灣唯一能在國際市場與歐美日韓等國際一級工程公司一較長短的工程集團。

此次為系統化投入高科技工程領域，並拓展產業鏈中廢棄物處理與再利用等相關事業，中鼎指出，已在今年迅速整合集團工程、資源循環、智能等三大事業群的資源及經驗，成立高科技設施工程事業部（ATFBO），期拓展半導體、通訊產業、光電產業、電腦及周邊設備等四大領域的建廠統包服務。

中鼎強調，集團有信心以豐富的全球統包以及高階無塵室建廠等經驗，為客戶打造最值得信賴的建廠工程，並以集團在半導體產業的廢異丙醇（IPA）回收再利用、高科技廢水處理回用、以及廢棄物處理等經驗和實績，為高科產業鏈中的廢棄物處理與再利用等業務，提供最佳服務。

隨著國際化腳步的拓展，中鼎目前的業務版圖，已擴及亞洲、中東、美洲等地區，更是國際業主指定的重要合作夥伴。中鼎表示，集團是以「最值得信賴的全球工程服務團隊」，以及與時俱進的工程技術，為全球客戶提供全方位工程服務，未來幾年的業務量可望逐年增加。

(工商 )