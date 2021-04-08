台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員李銘城、陳潔瑢，日前上午擔服備勤，一名計程車司機至所報案，稱有一名男子於中國醫藥大學附設醫院旁向他招手上車，表示欲前往南屯區的檢驗所洗腎，但該男子上車後卻無法清楚表達欲前往之地點，司機無可奈何之下只好就近至南屯派出所尋求協助。

警方指出，經員警詢問該男子姓名、住在何處，男子說話含糊、無法正常回應，經檢視男子身上並無證件，但他手腕上掛有中國醫藥大學附設醫院之住院手環，陳員使用M-POLICE查詢男子姓名及生日，確認是58歲的林姓男子，李員立即致電詢問醫院有無林男之資訊。

院方一聽到林男之姓名，馬上表示林男為住院病人，因半身中風在院療養，身體狀況尚可行動，時常偷跑出醫院，令人頭痛。今日一樣偷跑出院，甚至搭乘計程車至南屯區，經員警通知林男之妹婿到場，其表示林男中風後平常都是由他與妻子照顧，因自己尚有工作，無法時時看護林男，才發生今天的烏龍，幸虧有計程車司機及員警協助，才能盡快通知家屬接回照顧，沒有使事件繼續擴大，釀成憾事。

南屯派出所長江松泳表示，台灣進入高齡化社會，隨著高齡而來有許多的挑戰，包括失能、失智比例逐漸攀升、照顧人力與資源布建以及家庭照顧者等問題。若家中有65歲以上獨居老人、衰弱老人、失能者、50歲以上失智者都可撥打1966長照服務專線或向各縣市長期照顧管理中心提出申請長照服務，以保障被照護者權益及安全，減輕家庭照顧者負荷。

(中時 )