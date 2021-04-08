運安會主委楊宏智8日證實，運安會昨日已經在垃圾堆中找到太魯閣號事件中翻覆的工程車第2片行車紀錄器晶片，且從錄音中可以聽到工程車駕駛李義祥與助理駕駛「阿好」的關鍵對話，兩人正在討論如何以怪手將卡在樹叢中的工程車拉上來。台鐵太魯閣號重大事故肇禍主是工程車擋在軌道上，工程車落軌原因是目前調查方向。

楊宏智8日赴立法院交通委員會列席報告，立委林俊憲詢問運安會是否找到新事證時，楊宏智證實運安會有找到工程車另1片行車紀錄器晶片，裡面有事發當下的錄音。林俊憲再問楊宏智，當時車內有2人，李義祥跟旁邊的人說了甚麼？楊宏智表示，從錄音中可以聽到，李義祥正在與助理駕駛阿好討論，工程車因為操作不當，卡在草叢中，後面的處理方式，他們也討論到要以怪手將被草叢卡住的工程車拉上來。

楊宏智表示，怪手有沒有去拉工程車，運安會都有掌握到，現場也發現遺落在斜坡上、隧道內的怪手吊帶，另外也找到錄音紀錄，其中錄到當時處理工程車卡在草叢時的「很關鍵的對話」。

楊宏智表示，現場有2個人，山坡上有怪手、工程車，山坡底下還有好幾部車，他也表示運安會正在重建資料，了解工程車熄火後是翻落還是滑落軌道。

(旺報 )