大陸國家發展改革委、商務部等部委今（8）日聯合公佈《關於支持海南自由貿易港建設放寬市場准入若干特別措施的意見》，共包含了醫療、金融、文化等五大領域22條具體措施，是支持海南自由貿易港建設的又一個重大政策紅利。

在醫療領域，包括了開展互聯網處方藥銷售、支持海南國產化高端醫療裝備創新發展、加大對藥品市場准入支持、全面放寬合同研究組織（CRO）准入限制、支持海南高端醫美產業發展、優化移植科學全領域准入和發展環境、設立海南醫療健康產業發展混改基金7條措施。

在金融領域，共2條，分別是支持金融業在海南發展、展開支持農業全產業鏈發展試點。

在文化領域，包括了支援建設海南國際文物藝術品交易中心、鼓勵文化演藝產業發展、鼓勵網路遊戲產業發展、放寬文物行業領域准入4條措施。

在教育領域，包括鼓勵高校科研成果市場化落地海南、支持大陸國內知名高校在海南建立國際學院、鼓勵海南大力發展職業教育3條措施。

此外，還有優化海南商業航太領域市場准入環境、放寬民用航空業准入、放寬體育市場准入、放寬海南種業市場准入、支持海南統一佈局新能源汽車充換電基礎設施建設和運營、優化准入環境開展鄉村旅遊和休閒農業創新發展試點6條其他措施。

(旺報 )