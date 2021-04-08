東京奧運棒球美洲區資格賽昨公布賽程，從台灣時間6月1至6日舉行，目前棒球世界排名第10的多明尼加將從8日起展開訓練營，而這份40人名單中包含前樂天桃猿洋投霸能。

東奧棒球有6個名額，扣除地主日本及透過12強、歐非區資格賽取得門票的南韓、墨西哥、以色列外，還剩2張門票，將從美洲區資格賽及在台灣進行的奧運棒球6搶1賽事中產生。

美洲區資格賽6月初起於美國佛州舉行的，總計8隊參賽，分為A組美國、多明尼加、波多黎各、尼加拉瓜，B組古巴、委內瑞拉、加拿大、哥倫比亞，冠軍奪下奧運門票，第2、3名球隊來台打6搶1，與台灣、荷蘭、澳洲和中國大陸爭取最後一個名額。

多明尼加由塔提斯（Fernando Tatis）領軍，邀請40名球員參加訓練營，每周將進行2次訓練，名單包含23名投手、3名捕手、8名內野手及6名外野手，陣中不乏擁有大聯盟經歷的好手，也有台灣球迷熟知的卡布瑞拉（Melky Cabrera）即曾來台效力樂天的洋投霸能。

而美洲區資格賽的主辦國美國隊則是由62歲的索西亞（Mike Scioscia）擔任總教練，他說：「我很榮幸能夠帶領美國隊，期待穿上國家隊球衣，我知道我們陣中的每一位成員都會有同樣的感覺，且這是千載難逢的經驗，希望能夠助隊奪下奧運金牌。」

(中時 )