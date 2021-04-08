工業電腦廠凌華(6166)攜手面板大廠友達(2409)，今（8）日共同捐贈台大醫院20台防疫公衛電腦。凌華董事長劉鈞對此表達3個感謝，並表示將採取3項行動方案，搭建台灣醫界及資通訊產業間的溝通橋樑，讓台灣業者成為協助推動台灣智慧醫療數位升級的重要推手。

包括衛福部次長石崇良、台大醫院院長吳明賢、生策會副會長楊泮池、台大醫院急診室主任黃建華、凌華董事長劉鈞及友達總經理柯富仁等人，今日均出席記者會，分享後疫時代醫院整體防護升級要件、台灣智慧醫療發展願景，並在現場展示公衛電腦應用實例。

凌華此次與友達共同捐贈台大醫院20台高階公衛電腦，目前在急診醫學部已導入6台，主要考量接觸人員急需清潔頻率較高。同時，亦在疫病門診部署2台，以供醫護人員及病患、家屬使用。

劉鈞表示，醫院像個白色巨塔，要進去並不容易，凌華自己雖然很努力，最難的是醫院願意打開門給機會。凌華過去在醫療領域並不算很有名，感謝台大醫院院長吳明賢、急診室主任黃建華等人願意給凌華機會，能與全台最頂尖、最有名的醫院合作，這相當不容易。

其次，劉鈞感謝衛福部次長石崇良，坦言在與次長溝通前，凌華完全沒有與台灣醫院做生意的企圖心，因為台灣廠商能做非常多的好產品，但卻賣不出去，必須將產品送到國外貼別人的品牌再賣回來，狀況非常辛苦。

劉鈞指出，台灣資通訊業者及醫院中間有道很高的牆，其中有很多是自己努力不夠、或是品牌問題，是石崇良和生策會副會長楊泮池給了很多鼓勵，加上友達總經理柯富仁多次提及，雙方做了這麼多優秀面板及工業電腦，為何不能強強聯手，進而讓凌華願意嘗試。

劉鈞最後感謝「始作俑者」生策會副會長楊泮池，表示是楊泮池在一次會議中，呼籲台灣醫院應該打開門、讓台灣資通訊公司也能為台灣醫療做些貢獻，為何一定要透過國外品牌才能進入？正是這句話深深刺進凌華心裡，進而嘗試以自有品牌進入台灣醫院。

展望後市，劉鈞表示將有3個行動方案。一是會聯合友達及台灣醫界，成立醫學資通訊溝通平台，希望透過定期及不定期溝通，回饋溝通醫院內的各種需求，同時希望台灣資通訊產業其他夥伴加入。

其次，劉鈞認為未來關鍵在於如何將台灣業者的好產品推進台灣醫院，相信這部分生策會會樂意協助。最後則是醫療很重要、但預防可能更重要，公衛電腦是提供尚未感染前就能防疫的工具，外殼經防菌處理、可讓清潔人員直接消毒，希望將此概念推廣到全台灣。

(時報資訊)