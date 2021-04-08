由於美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，上周美國汽油庫存意外增加了400萬桶，引發投資人對原油需求疲軟的擔憂，令油價承壓；周四(4/8)截至台北時間上午11點30分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.38美元，報每桶59.39美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.36美元，報每桶62.80美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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