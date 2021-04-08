《國際油價》原油亞洲電子盤下跌 11:432021/04/08 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，上周美國汽油庫存意外增加了400萬桶，引發投資人對原油需求疲軟的擔憂，令油價承壓；周四(4/8)截至台北時間上午11點30分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.38美元，報每桶59.39美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.36美元，報每桶62.80美元。(商品行情網) 《商情》經濟前景好轉 日本橡膠止跌回升 《商情》疫情擴大 亞洲橡膠期貨急跌 (時報資訊) #美國 #報每桶 #下跌 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》新冠疫情嚴峻 日經早盤嚇跌 11:262021/04/08 財經 《商情》庫存攀升 期銅價格下跌 10:012021/04/08 財經 聯發科1030元創新高 台股萬七快了 12:022021/04/08 財經 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:262021/04/08 財經 滬指半日漲6點 深成指漲22點 12:102021/04/08 財經 社評／香港國際金融中心地位穩固 04:102021/04/08 焦點新聞 中華電信攜手31大廠 啟用亞灣5G AIoT共創基地 14:052021/04/08 財經 《國際金融》歐股持平高點 英股強強滾 09:272021/04/08 財經 2021台中國際動畫短片徵件開跑 總獎金高達120萬元 12:452021/04/08 娛樂 賣匯阻貶 3月外匯存底終止連21升 04:102021/04/08 財經焦點 《國際產業》負面→穩定 惠譽調升現代、起亞評級 12:342021/04/08 財經 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 蔡明忠涉TBC投資疑雲案 金管會要查金流 - 財經 - 工商 工商社論》美債殖利率走升拉響三大警報 - 財經要聞 - 工商時報 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 比特幣成陸金融武器？矽谷創投天王擔憂這件事發生 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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