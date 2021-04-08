韓國新冠疫情告急，根據最新官方數字，除每日新確診者又暴增外，並創下元月初以來最高紀錄。同時，韓股表現也受到影響，KOSPI指數暫為3,140.77點，上漲3.36點，漲幅0.11%。同時，韓元貶值，韓國公債殖利率也下降。

8日，根據最新官方數字，韓國每日新確診者又暴增700位，重新創下元月初以來最高紀錄。因此，韓國政府也做出預告，目前實施的社交規定，可能會在9日宣布將變得更加嚴格。

Mirae資產表示，美國拜登總統日前提出的大基建計畫，尚未經過國會同意，以及企業要加徵稅額，讓市場對未來信心產生疑慮，KOSPI也表現疲弱。

三星電子跌0.82％，SK海力士漲1.05％。至於LG化學跌0.74％，Naver也跌0.39％。

最新匯價，目前1美元可兌換1,120.7韓元，韓元貶值0.39％。

韓國3年期公債殖利率下降2.3基準點至1.158％，10年期的也下降1.7個基準點至2.047％。

(時報資訊)