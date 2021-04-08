中科管理局為因應園區發展需要及廠商用人需求，與台中市政府共同合作，將於4月17日上午10：00-14：00在中科管理局一樓舉辦「2021牛轉薪機 犇向科技新時代」中科園區廠商聯合徵才活動；共有友達光電、台灣美光、台灣康寧、台灣精銳、永勝光學、先進光電、矽品精密、聯友科技、華凌光電、旭東機械、橋椿金屬…等23家園區廠商釋出工程師、技術員、行政人員等逾1,400個職缺。

中科管理局指出，該園區成立迄今已引進222家高科技廠商，109年中科園區廠商營業額未受COVID-19疫情影響逆勢上揚，再創新高達新臺幣（下同）9,359.79億元，較去年增加1,387.47億元，成長17.4％；就業人數51,827人，較去年同期增加1,010人，成長2.0％，均創歷年新高。

中科管理局強調，本次徵才活動配合防疫措施，廠商徵才專區將採實體、視訊雙軌併行，歡迎民眾多加利用，另參加者請配合量體溫、戴口罩、酒精消毒及採實名制入場。當日亦安排「職涯諮詢」、「履歷健診」、「履歷E化」等服務，有關本徵才活動相關訊息及最新職缺資訊詳見中科管理局網站(www.ctsp.gov.tw)，歡迎有興趣的民眾前往參加。

(中時 )