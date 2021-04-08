純網銀國家隊將來銀行的將來堪慮？金管會主委黃天牧8日坦言，的確對將來銀行的經營「有顧慮」，且認同將來銀行在金融資訊上「不是最強的」，因此近日內部也在開會討論，如何加強對將來銀行的開業審查。

立委費鴻泰上午在立法院財委會質詢時詢問純網銀的開業進度，黃天牧回應，已核准三家純網銀中，已有二家開業，即樂天國際商銀與連線銀行已開業，將來銀行因為預定總經理劉奕成離職，目前正要改派新任總經理中。

費鴻泰指控金管會三年前政策決定要開放純網路銀行，一開始是宣布只給二張執照，最後卻因為增加國家隊，所以給了三張執照，但目前國家隊的將來銀行將來堪慮，因為其商業模式及資訊系統都有問題，未來恐不具競爭力。

費鴻泰質詢黃天牧「將來銀行的金融資訊在三家純網銀中不是最強的」，黃天牧說「同意委員的觀點」，費鴻泰再問「是否對將來銀行的將來感到憂慮？」，黃天牧則坦言「我們當然有顧慮 ，所以要強化對將來銀行的審查」，黃天牧強調，絕對不會對將來銀行放水，前二天金管會還開會，討論如何強化對將來銀行的開業審查。

(工商 )