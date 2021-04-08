外資兩年來首減持中國國債 11:522021/04/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央國債登記結算公司(中債登)數據計算，境外機構投資者在2021年3月份減持了中國國債165億元人民幣，為自2019年2月以來海外投資者持有的國債規模首次減少。 香港信報8日報導，2021年3月底中債登國債託管餘額為20,440億元。此前中債登數據顯示，2月境外機構投資者國債託管餘額為20,605億元。 美參院將舉行聽證會 因應中國科技挑戰 雙雄兩樣情 聯發科衝千金 台積電跌破季線 (工商 ) #國債 #中債登 #減持 #中國國債 #境外機構投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 維也納會議 伊核僵局現轉機 04:102021/04/08 國際大事 子女無法來台 陸配盼核准探親 04:102021/04/08 話題觀察 美掀報復性旅遊熱 大摩看好這類股暴彈 11:152021/04/08 財經 兩黨議員促拜登 加強5G競爭力 04:102021/04/08 國際大事 陸港觀盤－碳中和、綠色經濟 掀投資潮 04:102021/04/08 全球財經 雲南防疫 逾千名翻譯義工上陣 04:102021/04/08 產業財經 超越「王霸」層次的大國思維 04:102021/04/08 時論廣場 小幅獲利了結 外資3月淨匯出94億元 04:102021/04/08 財經要聞 今年全球經濟將增長6％ 中美成經濟復甦領頭羊？ 09:082021/04/08 兩岸 抗衡中國 美日擬推印太版一帶一路 04:102021/04/08 國際大事 外匯存底 終結連21月新高 3月減42.82億美元 04:102021/04/08 財經要聞 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 對三星死心？美企老大5G晶片急單給台積電 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 工商社論》美債殖利率走升拉響三大警報 - 工商社論 - 工商時報 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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