根據中央國債登記結算公司(中債登)數據計算，境外機構投資者在2021年3月份減持了中國國債165億元人民幣，為自2019年2月以來海外投資者持有的國債規模首次減少。

香港信報8日報導，2021年3月底中債登國債託管餘額為20,440億元。此前中債登數據顯示，2月境外機構投資者國債託管餘額為20,605億元。

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