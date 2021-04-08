根據中央國債登記結算公司(中債登)數據計算，境外機構投資者在2021年3月份減持了中國國債165億元人民幣，為自2019年2月以來海外投資者持有的國債規模首次減少。

香港信報8日報導，2021年3月底中債登國債託管餘額為20,440億元。此前中債登數據顯示，2月境外機構投資者國債託管餘額為20,605億元。

美參院將舉行聽證會 因應中國科技挑戰
雙雄兩樣情 聯發科衝千金 台積電跌破季線

(工商 )

#國債 #中債登 #減持 #中國國債 #境外機構投資