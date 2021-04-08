美國總統拜登繼續向國內推銷2兆美元基建大計，並再一次以中國基建投資來比較，警告美國已經落後。拜登今次演講向媒體形容：「你們在未來6至8個月都會報導中國與其他國家正在超前。」

78歲的拜登講到自己那曾經是世界領袖的國家「下降」時，顯得怒氣衝衝。拜登更說：「美國不再投資，已不再是世界領袖。」並用手大力拍講台，發出響聲。

香港經濟日報8日報導，拜登於美東時間7日在白宮演講推動美國基建與就業計劃，25分鐘內兩度提及中國，其中一次他更稱這是脫稿演講。拜登向現場媒體說：「這（原本）不是我演詞的一部分，但我告訴你們，你們在未來6至8個月都會報導，中國和世界其他國家正在為未來投資方面超前我們。」

拜登表示，中國正嘗試主宰未來，投資高科技、量子電腦，並把大量金錢投入於應對癌症和阿茲海默症，「這就是一個國家的基建。」

報導稱，拜登的美國基建大計至今得不到共和黨人支持，後者主張大市場小政府，並認為開銷太大。拜登則表示：「美國已不再是世界領袖，因為我們不再投資。」說到此時，拜登用右手猛力拍了一下演講台，聲響比他演講的聲音還大。

拜登表示，美國過去投資比重佔GDP為2.7％，但現在只有0.7％。拜登說：「當我們投資時我們是世界領袖，我不明白為甚麼我們搞不清這一點。」

(工商 )