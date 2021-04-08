22歲的陳小姐正值青春年華，從小沒有任何特殊疾病，但在某天夜裡突然右半邊肢體無法動彈，經台北榮總團隊通力診斷發現，原來陳小姐的心臟內長有6到7公分的黏液瘤，且已隨血液擺動散播至腦部、雙腳、脾、腎等處造成血管栓塞，僅有萬分之1的機率會發生，最後經急診、神經內科、放射科、心臟血管外科、整形外科等團隊於24小時內通力合作，才成功搶救回陳小姐的性命。

陳小姐從小沒有任何特殊疾病，不過家人間曾發生過中風，因此當天晚上機靈的男友才會將她扛上車緊急送至北榮急診檢查，急診科醫師李怡姿表示，北榮急診部有一套完整的檢傷SOP，讓陳小姐在急診室停留不到10分鐘後就進行電腦斷層，發現左大腦有缺血性栓塞後立即安排取栓手術。

但在完成大腦取栓手術後，陳小姐的病況並未回穩，幾小時後突然發現下肢冰冷無知覺，心臟外科醫師郭姿廷表示，當下就懷疑可能是心臟內長有腫瘤所造成，因此立即安排患者進行心臟超音波檢查，果然發現陳小姐的心臟左心房內，已長有一顆約6公分大的黏液瘤。

郭姿廷指出，黏液瘤是常見的心臟腫瘤，通常都為良性，最常發生在左心房內，但在腫瘤還小的時候病人不會有任何症狀，但陳小姐的病況較為複雜，除黏液瘤已長到6公分大之外，還隨血液散播至大腦、雙腳、脾、腎等部位，增加了手術難度。

陳小姐被確診為黏液瘤後，北榮團隊立即召開跨科別的會診，立即送至手術室進行開胸手術摘除腫瘤，並將雙腳股動脈切開做栓塞的清除手術，不過陳小姐上午做腦取栓手術時已施打血栓溶解劑，在手術過程中會增加出血過程，增加手術風險，所幸最後仍然成功保住陳小姐的性命。

陳小姐術後因產生「再灌流症候群」，雙腿上留有縫合疤痕。（北榮提供）

陳小姐恢復行走能力。（北榮提供）

完成手術後，陳小姐的雙腳馬上恢復紅潤色澤，但卻也因此產生「再灌流症候群」，雙腳因血液壓力的關係變得相當腫脹，造成腔室內症候群壓迫到動脈血流，最後又進行第4次手術由整形外科進行筋膜切開術釋放壓力，經一個月的換藥與復健後，陳小姐的雙腿傷口終於癒合，如今已能自己行走。

郭姿廷說明，陳小姐術後仍有5％到10％的復發率，將來仍要定期追蹤，黏液瘤的好發族群大多在30至60歲的中年人，且女性發生率較男性高，目前仍未知有任何相關的危險因子，但若有不明原因的心悸、倦怠、喘、發燒症狀者，就要相當留意。

(中時 )