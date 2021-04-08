科技部提出《太空發展法》草案，將提升我國太空科技能量，參與全球太空產業的龐大商機。不過立委今質疑，美、日都在成立太空軍，以後我國的太空載具若遭到他國攻擊，怎麼辦？科技部長吳政忠表示，光靠台灣不足以應付，必須靠國際合作來解決。

立法院教育及文化委員會今天審查《太空發展法》草案，吳政忠報告指出，依摩根史坦利公司預測，2025年全球太空產業經濟的產值約為4634億美元，2030年為5995億美元，2040年則高達高達1兆美元以上，太空科技產業擁有龐大商機。

吳政忠說，太空科技產業主要係機械、電子、材料及半導體等跨領域尖端技術密集的系統整合，我國在這些領域具有相當優勢。而且，我國目前在正在進行第三期「國家太空科技發展長程計畫」與B5G低軌衛星計畫，將全面提升我國太空科技能量，並擴散技術產業效益。

科技部指出，目前全球有超過31個國家已經制定或正在制定各種不同形式的太空法規。我國是全世界第32個擁有衛星的國家，且近年來國內已有數家商業太空公司成立，商業應用性太空活動逐漸普及，國際合資、民間企業投資商業模式逐步導入，使我國已經進入太空新紀元。

民進黨立委張廖萬堅質詢指出，全世界都在往太空發展，台灣現在才討論訂立《太空發展法》，實在太慢。他也質疑，現在美國、日本都研擬成立太空軍，而未來我國太空載具一旦遭受他國侵襲，怎麼辦？

吳政忠回覆，《太空發展法》草案第一條就明確規定，我國發展太空產業是基於和平用途，不是為了因應戰爭。他認為，未來我國的太空載具若遭受他國攻擊，台灣不足以因應，必須靠國際合作來幾決。

國民黨立委李德維質詢指出，科技部提出的《太空發展法》草案，單單這個名稱，就會讓國人誤以為是為了台灣邁入太空而準備，事實上只是規範太空載具登錄、發射計畫之申請許可、發射場域的設置與營運及管理、太空事故損害賠償最高50億元等。

李德維說，108年至117年為期10年的「第三期太空科技發展計畫」總經費才251億元，平均每年僅25憶，即使這個法律通過，也沒預算來執行太大的太空計畫。

(中時 )