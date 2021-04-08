市場傳出，台積電又從三星手中搶下高通5G手機晶片訂單，有望為第3季營收增添火力。業界揣測，三星德州廠可能因暴風雪，復工不及造成產能延岩，或者高通押寶兩家代工廠策略，分散訂單風險。

高通近期中高階行動處理器主要給三星代工，但三星因產能因素，加上德州廠復工延遲，對客戶交貨期拉長；反觀競爭對手聯發科在台積電力挺下，出貨順暢，甚至部分大陸手機品牌轉單聯發科，對高通造成不少壓力。

Digitimes報導，半導體產業鏈透露，高通新一批5G晶片緊急下單給台積電，預計第3季初交付，以因應市場需求，雙方在下半年仍將持續緊密合作。在目前晶圓產能吃緊之下，台積電仍願意接下高通急單，顯見雙方仍是非常緊密的合作夥伴。

對於重新拿回高通5G晶片訂單的相關傳聞，台積電並未做出任何回應。

事實上，高通下單一直遊走在台積電與三星之間，上一代行動處理器S865由台積電7 奈米製程操刀之後，最新處理器S 888則使用三星5奈米打造。不過S 888首發後就出現功耗太高、且有過熱的情形，由於市場傳出其性能不如預期，甚至遜於前一代 S865，因此銷售也受到影響。

(中時新聞網)