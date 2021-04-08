台北股市今(8日)開低走高震盪再走高，在股王大立光與聯電、聯發科帶頭領漲下，加權指數盤中衝高至16912.83點，再創歷史新高，其中，聯發科股價衝上1030元，創下歷史新高紀錄。

美股周三漲多跌少，台股今日開盤以16786.56點、下跌28.8點開出，一度拉低至16735.78點，下跌近80點後開始反彈，開盤不到半個小時，指數拉回平盤之上，但隨即在平盤上下震盪多空拉鋸，一直到10點25分，多方勝出，指數再度拉升，盤中指數一度衝高至16912.83點，再創歷史新高紀錄。

台積電受ADR下跌2.08%影響，開盤即下跌4元，以606元開出，盤中一度下跌7元至603元，失守季線，聯電則在3月合併營收與第1季合併營收同步創下歷史新高紀錄，訂單能見度已看到下半年，產能供不應求情況延續到年底等利多激勵下開高走高，盤中更重新站回55元，大漲3.5元，漲幅逾6%。

聯發科新一代5G智慧手機晶片天璣2000預計搶在第3季底開始量產出貨，已連續3天觸及千元以上價位的聯發科，持續朝千金大位前進，接近中午時最高衝上1030元，上漲32元，創下歷中新高價。

近期股價低迷的股王大立光早盤一度失守3000元大關，但在低接買盤進場下，大立光股價由黑翻紅，並一路拉升至3100元，上漲100元。

(中時新聞網)