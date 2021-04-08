山海戀單更推出只要於旅展現場報名2天以上行程，再加送500元優惠券。(新北市觀光局提供)

「新北市館」以新北市夏季旅遊元素為設計方向，呈現沙灘、海洋、衝浪、繡球花等視覺，讓現場民眾提早感受夏日奔放的海洋風情。(新北市觀光局提供)

台北春季旅展將在4月9日於世貿登場，新北市觀光局邀集青春山海線業者打造「新北市館」，以新北市夏季旅遊元素為設計方向，呈現沙灘、海洋、衝浪、繡球花等視覺，讓現場民眾提早感受夏日奔放的海洋風情，且旅展期間於「新北市館」消費滿500元即可抽知名品牌28吋行李箱、運動防曬乳、野餐墊等豐富大獎。

新北市觀光局介紹，夏季正是新北市山海旅遊的好季節，豐富多元化的旅遊主題，滿足各種年齡層不同的旅遊需求，今年春季旅展中的「新北館」邀請「青春山海線」相關業者到場推廣，首次以區域聯盟方式呈現，如金山區、貢寮區、石門區及淡水區都有數家業者代表參展，全方位讓民眾認識多元的山海旅遊。

業者推出相關優惠，如金山中角灣衝浪基地的衝浪體驗＋春一枝水果冰棒活動，原價1255元，現場優惠價只要1000元；衝浪板租借＋衝浪板造型鑰匙圈原價650元，優惠價500元；海洋風T-Shirt網版印刷DIY原價250元，現場優惠價200元。

此外，山海戀單更推出只要於旅展現場報名2天以上行程，再加送500元優惠券，讓民眾不管是要吃美食、泡湯、衝浪，只要來到「新北市館」便能一次購足，歡迎民眾體驗新北館的仲夏夜風情。

觀光局指出，除業者優惠專案外，「新北市館」更推出滿額抽獎活動，只要在旅展期間於「新北市館」當日消費滿500元，就能抽知名品牌的28吋行李箱、運動防曬乳、護手霜、野餐墊等豐富獎品。另外，民眾在「新北市館」打卡牆合照打卡，即可獲得新北市館精美小禮一份。

(中時 )