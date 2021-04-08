台灣女星楊丞琳和大陸歌手李榮浩交往多年，2019年宣布登記結婚，就碰上新冠肺炎被迫分隔兩地300多天，今年初她飛到大陸找李榮浩，總算和老公團聚，不過7日楊丞琳透露即將回台，盼望下次不會又等300多天才見到丈夫。

楊丞琳7日貼出多張站在風景區的美照，只見她身穿駝色的長版風衣、黑色短靴，露出燦爛的笑容，在社群平台表示：「我想，我會很喜歡今年的春天。希望不會再等三百多天了...疫情趕緊過去吧！下次見」間接透露要飛回台灣的消息，被網友留言追問：「要回台灣了嗎？那麼成團夜不會出席嗎？」、「怎麼沒放和老公的合照呢？」，還有人眼尖發現李榮浩6天前才PO出相同場景的照片，穿的衣服跟楊丞琳一樣都是大地色，夫妻倆到郊區踏青的行程馬上被發現。

楊丞琳今年1月初飛到大陸與李榮浩團員，結束長達304多天的相思苦，終於曬出一段夫妻合體放閃的短影片，兩人因童顏濾鏡變成小朋友，對著鏡頭不時賣萌相當可愛，畫面也洋溢著滿滿幸福；李榮浩也在見到老婆的隔天發文，表示睡到下午才起床，一連吃了4個韭菜盒子，被眾多網友拿來調侃：「韭菜壯陽哥」、「韭菜，又名太太樂」、「3點才起床……是要補補」、「哥，昨晚的細節就不用交代了」，超爆笑的互動引起網議。

(中時新聞網)