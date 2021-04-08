《商情》周四小麥電子盤小漲 12:002021/04/08 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四小麥電子盤小漲，因北美多個生長地區的乾旱天氣，引發市場對播種時間的擔憂，支撐周四電子盤續漲。 周四(4/8)台北時間11:35，交易最活躍的小麥期貨漲0.16%，報617.25美分，大豆期貨跌0.16％，至1406.5美分，玉米期貨跌0.13％，至557.5美分。(商品行情網) 《類股》鋼市硬挺 鋼鐵人勇護盤 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 (時報資訊) #小麥 #電子盤 #周四 #小漲 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》庫存量支撐 原油期貨微漲 10:012021/04/08 財經 獨〉台北觀光飯店「搶婚」紛祭指定日破盤價 掀割喉戰 08:572021/04/08 生活 《台北股市》盤中焦點股：聯電、中鴻、集盛、日馳、廣明、天鈺 10:182021/04/08 財經 《類股》中鋼5月盤價看連11漲 鋼鐵人好MAN 10:352021/04/08 財經 《商情》天氣擔憂 紐約棉花持續反彈 10:012021/04/08 財經 CVC提議 200億美元收購東芝 04:102021/04/08 全球財經 賣單持續調節 台股早盤在盤下震盪 09:192021/04/08 財經 《國際產業》貝恩備妥8千億日圓 日立金屬待嫁女兒心 10:182021/04/08 財經 雙雄兩樣情 聯發科衝千金 台積電跌破季線 11:222021/04/08 財經 陸港觀盤－碳中和、綠色經濟 掀投資潮 04:102021/04/08 全球財經 聯寶電子8日申請登錄興櫃股票 11:212021/04/08 財經 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 對三星死心？美企老大5G晶片急單給台積電 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 工商社論》美債殖利率走升拉響三大警報 - 工商社論 - 工商時報 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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