周四小麥電子盤小漲，因北美多個生長地區的乾旱天氣，引發市場對播種時間的擔憂，支撐周四電子盤續漲。

周四(4/8)台北時間11:35，交易最活躍的小麥期貨漲0.16%，報617.25美分，大豆期貨跌0.16％，至1406.5美分，玉米期貨跌0.13％，至557.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)