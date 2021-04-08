在美國苦於從汽車到電腦等各種設備之關鍵零組件持續短缺之際，拜登周三宣布，參議院領導人正準備推出半導體相關立法。

美國總統拜登表示：「我們將著手進行，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）即將就那些方法提出一項法案」。

舒默與麥康諾尚未對此發表評論。

官員表示，白宮下周一將就此議題舉行線上領袖會議，參與會議者包括福特執行長法利（Jim Farley）和通用執行長芭拉（Mary Barra）等美國汽車業高層，以及白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）和美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。

本周早些時候，美國汽車產業組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Auto Innovation）警告全球半導體短缺可能導致今年汽車產量減少128萬輛，並導致生產再中斷6個月，同時促請拜登政府出手相助。

該產業集團在回覆政府調查的書面報告中表示，美國商務部應在擬議的法案中撥出部分資金以擴大美國半導體生產，並滿足汽車產業需求。

幾乎所有在美國設有工廠的主要汽車製造商都是該組織的會員，其中包括通用、福特、福斯、豐田與現代汽車。

今年2月拜登已下令聯邦政府採取數項措施解決晶片危機，同時也尋求為強化美國晶片製造實力的法案撥款370億美元。

全球晶片大缺貨固然對美國汽車業造成嚴重打擊，但寬頻網路、手機和有線電視業者敦促白宮在解決晶片問題時不應該偏心。

美國有線電視和寬頻網路主要產業組織—國家有線與電信通訊協會（NCTA），本周對該國商務部表示，廠商正面臨晶片交貨延遲，導致得延後交付某些有線電視盒，也無法準時收到網路交換器、路由器和伺服器。半導體短缺與隨之而來的出貨延遲，今年對寬頻網路與有線電視產業產生的衝擊將高達數億美元。

飛機製造商波音則在提交給商務部的意見書中表示，半導體供應鏈的主要風險，是缺乏關鍵的國內製造能力。

(時報資訊)