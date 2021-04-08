台鐵太魯閣號日前發生慘重傷亡事故，行政院長蘇貞昌今於行政院會中再度代表政府向罹難者、家屬、傷者，深致歉意，並重申政府目前第一急切要對於台鐵的安全要做最嚴格的盤檢，全面清查工區管理、工程發包，要確保安全才能通車，更要確保通車安全。蘇貞昌強調，未來他將會緊盯每個環節，落實改革加速進行。

行政院會前蘇貞昌率領部會首長默哀一分鐘，今天是太魯閣事故頭七，蘇貞昌請交通部長林佳龍代表行政院向家屬致哀，因此今天行政院會由交通部次長陳彥伯代表出席。

蘇貞昌指出，台鐵遇此大難，作為交通運輸業者，對此慘重傷亡難辭其咎，作為政府責無旁貸，他要代表政府向罹難者、家屬、傷者，深致歉意。經此變故，台鐵的改革更要加速，昨天蔡總統更已裁示未來臺鐵的改革方向，包括：強化臺鐵組織功能調整、提升臺鐵的安全管理和營運效率、解決臺鐵的財務虧損，最後更要找出最適合台鐵的永續經營模式。

蘇貞昌說，目前政府當務之急就是對於台鐵的安全，一定要做最嚴格的盤檢，要確保安全才能通車，更要確保通車安全；要全面清查工區管理、工程發包，除台鐵、交通部外，請公共工程委員會及勞動部也協助。

對於台鐵在全國負擔重要的運輸角色，蘇貞昌認為，台灣應該發展智慧化的監控及預警系統，只要鐵軌上有任何妨害通行安全之異物侵入，都能在第一時間和通行車的列車能有預警，讓它在最寶貴的時間停止進行，不論需要再多費用，政府都願意負擔，請加快、加速，全面來進行。

蘇貞昌說，此次事故駕駛員、助理駕駛員堅守崗位，將會依立法院決議列祀忠烈祠；蘇揆重申，台鐵員工必須體認改革勢在必行，無可迴避，如果有任何責任追究，請交通部、法務部對台鐵任何疏失或其他責任勿枉勿縱。

針對衛福部所收募到的善款，蘇貞昌說，衛福部一定會收好、管好、用好，而且要公開透明，凡是政府依法令應該負擔的責任、費用，一毛錢都不能從這裡支付，該專款將用於受傷、受難者施藥，並給予後續照顧，將有專業人員、律師、會計師、公正人士及家屬一起參與瞭解整個運作，並且公布所有的結果。

(中時 )