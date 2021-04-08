台鐵太魯閣號重大死傷事件，要求行政院長蘇貞昌和交通部長負起政治責任下台聲浪高漲，前新北市長朱立倫8日在新竹縣峨眉鄉參加銀光敬老眼鏡活動時，針對蘇貞昌和林佳龍是否要下台負責問題指出，民進黨「今天公祭明天忘記」的態度，是沒有辦法解決問題。

朱立倫針對媒體詢問台鐵太魯閣號重大死傷事件，藍營立委要求蘇貞昌和林佳龍下台負責的看法時說，今天除了負政治責任、行政責任及法律責任外，現在最重要的是台鐵真正的要徹底檢討，而且要全力改革。

朱立倫說，蔡英文總統昨天提出來一些改革的方向，但是對於一些比較敏感的議題都不敢碰，對台鐵的議題一定要下定決心，一定要訂定時間表，每一項都有具體的時程，否則的話真的是「今天公祭明天忘記」，然後下一次慘劇又會再發生！

朱立倫認為，台鐵發生太魯閣號重大死傷事件後，一定要下定決心徹底改革，當然對員工也是要照顧，這是政府的責任，可是台鐵的改革是現在執政當局刻不容緩的一件事情。

媒體再追問蘇貞昌是否要下台負責？朱立倫說，他覺得比較具體的講法，如果都不願意負責，那就是屍位素餐，民進黨就應該要下台 反過來講，今天執政每一天就要負起責任，不能用虛應故事，用「今天公祭明天忘記」的態度，這是沒有辦法解決問題！

(中時 )