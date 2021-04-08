願景館今年新增「城市外交」主題展。（台中市政府提供）

台中市29區在市長盧秀燕上任後，逐步完善各項重大建設及福利措施，並積極推展城市外交，提升台中國際能見度。中市新聞局長黃國瑋說，台中願景館配合市長市政願景成果，今年新增「城市外交」主題展；透過世界地圖與「城市外交」、「＃台中」2支主題影片，展現台中國際交流的努力，也拍製「感受台中Feeling Taichung」宣傳影片，帶領市民感受台中的美好及溫暖。

黃國瑋表示，世界地圖在館內「台中生活」展區，呈現近幾年台中外交足跡，包括盧市長2019年到訪荷蘭，與阿梅爾市（Almere）、烏特勒支市（Utrecht）簽署MOU，雙方就聯合國永續發展目標（SDGs）、潔淨能源、循環經濟、經貿投資、科學及教育等域交流合作。

副市長令狐榮達同年與澳洲布里斯本（Brisbane）市長簽署MOU；觀旅局也與日本名古屋市簽署觀光友好城市交流合作協定書，積極拓展國際交流。

另外，「城市外交」、「＃台中」2支主題影片在「城市物語」展區，民眾只要輕觸地圖光桌即可觀賞。「城市外交」包含日本友好城市青森縣平川市參與2020台灣燈會在台中的策展，其傳統「睡魔花燈」閃耀展區成為打卡熱點，以及荷蘭在台辦事處去年4月致贈800枝國花鬱金香，向台中醫護防疫人員致敬。

「＃台中」呼應社群媒體時代，以hashtag熱門關鍵字介紹台中熱搜景點，例如去年正式啟用的水湳中央公園、全台面積最大的新社花海暨國際花毯節等。

新聞局說，願景館今年同步更新「連結台中」展區，放上市政宣傳影片「感受台中Feeling Taichung」，展現重大建設、藝文活動、珍饌美食及自然景觀等亮點，流暢轉場呈現台中美好；館內也更新「城事典藏」、「七家灣源」、「城市今昔」等區，新增孫立人將軍故居、東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道等文化資產、景點照片，民眾可透過多媒體互動設備，探索台中豐厚文化底蘊及觀光資源。

新聞局強調，台中目前締結姊妹市有26個、友好城市13個，分布在13個國家、39個城市，包含日本、美國、紐西蘭、韓國等國家，透過文化、經貿、運動及教育等域交流合作，深化雙邊情誼；如有團體導覽需求，可至市府服務e櫃台網站預約報名。

(中時 )